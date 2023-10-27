انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت في غزة بالتزامن مع هجمات عنيفة ينفذها الطيران والمدفعية الإسرائيلية

أكدت مصادر محلية في غزة وشركات الاتصالات، الجمعة، وجود انقطاع كامل للألياف الضوئية المغذية للإنترنت في القطاع وفق سكاي نيوز عربية.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي تعمد قطع خطوط التواصل والإنترنت والتشويش عليها بالتزامن مع هجمات عنيفة ينفذها الطيران والمدفعية الإسرائيلية على القطاع.إسرائيل تقصف غزة وتستعد لغزو بري وبوتين يحذر من تجاوز الصراع لحدود الشرق الأوسطالجيش الإسرائيلي يضرب أهدافاً تابعة للجيش السوري رداً على إطلاق صاروخينماذا قالت السيدة الإسرائيلية التي أفرجت عنها حركة حماس؟

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