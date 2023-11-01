انقطاع 'كامل' لخدمات الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، قبيل اجتماعات بنوك مركزية عالمية رئيسية هذا الأسبوع، بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي ...

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