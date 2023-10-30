انقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات في شمال غزة مجدداً

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع قوله، إن الولايات المتحدة ضغطت على الحكومة الإسرائيلية لإعادة تشغيل خدمات الاتصال والإنترنت في قطاع غزة بعد أن قطعتها إسرائيل يوم الجمعة.

وأضاف المسؤول: "لقد أوضحنا أنه يجب إعادة تشغيلها"، موضحا أن الإسرائيليين لم يقدموا سببا لقطع شبكات الاتصالات في غزة. وأدى انقطاع خدمات الهواتف والإنترنت إلى عزل سكان قطاع غزة عن العالم وعن بعضهم ببعض يوم السبت، وكاد الاتصال يكون مستحيلا بذويهم أو بسيارات الإسعاف أو الزملاء في أماكن أخرى مع توسيع إسرائيل هجومها الجوي والبري.

وقالت منظمات الإغاثة الدولية إن الانقطاع الذي بدأ مساء الجمعة أدى إلى تفاقم الوضع المتدهور بالفعل من خلال إعاقة عمليات إنقاذ الأرواح ومنع المنظمات من الاتصال بموظفيها على الأرض.الجيش الإسرائيلي: توجه سكان غزة إلى جنوب القطاع صار الآن أمرا ملحاهيئة الطيران الروسية تغلق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين headtopics.com

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