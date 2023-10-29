انفجارات و «موت صامت».. أسوأ 10 كوارث مناجم في التاريخ

سلط حادث الانفجار الدامي الذي وقع في منجم لشركة «أرسيلور ميتال»، السبت، في كازاخستان، وأدى إلى مقتل العشرات من عماله، الأحد، الضوء علي أسوأ الكوارث التي تعرّض لها عمال المناجم والتعدين عموماً، على مر التاريخ.
وفرص العثور على عمال المنجم الأربعة المفقودين، أحياء شبه معدومة، الأحد، الذي أعلن يوم حداد وطني في هذا البلد الهائل، الغني بالموارد الطبيعية والواقع في آسيا الوسطى. وقالت وزارة حالات الطوارئ «حتى الساعة 15,00 عثر على جثث 42 من عمال المنجم»، موضحة أن عمليات «البحث عن أربعة عمال مستمرة»، لكنها حذرت من أن فرص العثور عليهم أحياء ضئيلة جداً.
وقع الحادث بعد أن تسبب مزيج الغاز وغبار الفحم بانفجار منجم تحت الأرض؛ ما أدى إلى حصار آلاف العمال الذين تقطعت بهم السبل. وتوفي 1099 شخصاً، بينما بقي 13 عاملاً محاصرين لمدة 20 يوماً تحت الأرض قبل إنقاذهم، وثلاثة من هؤلاء كانوا تحت سن الثامنة عشرة. headtopics.com
وتأتي بداية القصة حينما نسف انفجار شديد كبائن المصعد الذي يصل ارتفاعه إلى 50 قدماً، وألحق الأذى بالأشخاص الموجودين في دائرة نصف قطرها 200 متر، من مدخل المنجم؛ إذ أودى بحياة 687 من عمال المنجم.في المرتبة الرابعة تظهر واقعة منجم لاوبايدونغ 9 مايو/ أيار 1960 للفحم في الصين، الواقع بالقرب من مدينة داتونغ، بمحافظة شانشي؛ ما أودى بحياة 684 شخصاً.
ويُعد الحادث هو ثاني أكثر كوارث المناجم دموية في تاريخ البلد الواقع شرق آسيا، بعد كارثة منجم ميتسوبيشي هوجيو.وفي المرتبة السادسة تأتي أكبر كارثة تشهدها المملكة المتحدة، في حادثة منجم الفحم «سنغينيد»، بويلز، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 1913، أودت بحياة 439 شخصاً.، ويُعد الحادث الأكثر دراماتيكية من نوعه على الإطلاق في تاريخ المملكة المتحدة. headtopics.com
وانفجر المنجم الواقع على عمق 930 متراً تحت سطح الأرض، ليدمر منشأة التعدين بأكملها ويقتل 405 أشخاص، ولم ينجُ من الحادث الذي يحتل المركز سوى 64 شخصا فقط.وبافتراض أن قائمة كوارث المناجم الأكثر خطورة تاريخياً مكونة من 10 حوادث فإن كارثة منجم شاسنالا للفحم في الهند تتذيل القائمة لتأتي في المرتبة العاشرة.