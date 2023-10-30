انطلاق التصفيات النهائية على مستوى الجاليات في تحدي القراءة العربي والإعلان عن البطل غداً 31 أكتوبر

وصعد إلى التصفيات النهائية 26 طالباً وطالبة يمثلون 26 دولة حول العالم، بعد خوض رحلة من المنافسات أظهروا فيها مستوى جيداً، رغم أنهم يعيشون في بلاد الاغتراب.. ولا تُعد اللغة العربية لغتهم الأم، الأمر الذي يؤكد أن هناك جهوداً كبيرة بُذلت من قبلهم وذويهم لتعلم وإتقان القراءة والكتابة بلغة الضاد.

وتنافس على لقب بطل الجاليات ضمن الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي نخبة من أبطال الجاليات على مستوى الدول، وهم: الطلبة بلال التركماني(البرازيل)، وموسى الإبراهيم (كندا)، وأحمد صلاح صباح النقيب (الصين)، ومهند أشرف حسن البسيوني حسن (اليونان)، وحنین إیلاف تحسین (كردستان العراق)، ومحمد عبدالرقيب علي أحمد الكوكباني (ماليزيا)، وعبدالرحمن أحد ريحان (المملكة المتحدة)، وفوزية مسلمان (المدرسة السعودية – الهند)، ومارية ريحانة الرحمن لوبيز (إندونيسيا)، ورقية صالح حسن الحسن (فنلندا)، ورتيل أحمد (سويسرا)،...

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من سيكون بطل فئة أصحاب الهمم في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي؟- 22506 طلاب وطالبات شاركوا في التصفيات على مستوى الدول. - من سيكون بطل فئة أصحاب الهمم في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي؟• المشاركون في التصفيات النهائية أحرزوا المراكز الأولى من بين 22506 طلاب وطالبات.• الإعلان عن اسم البطل في 31 أكتوبر خلال الحفل الختامي في أوبرا دبي. • 200 ألف درهم جائزة بطل تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم. اقرأ أكثر ⮕

من سيكون بطل «أصحاب الهمم» في تحدي القراءة العربي؟يترقب العالم العربي يوم 31 أكتوبر، لمعرفة بطل «تحدي القراءة العربي» في دورته السابعة، لفئة أصحاب الهمم، وهي الفئة التي أضيفت في الدورة السابعة للمرة الأولى اقرأ أكثر ⮕

الملايين حول العالم ينتظرون إعلان «البطل السابع»تتجه الأنظار إلى دبي بعد غد لمعرفة بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة اقرأ أكثر ⮕

تحدي القراءة العربي في دورته السابعة يختار غداً بطل «أصحاب الهمم»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

لمن سيكون لقب «بطل تحدي القراءة العربي» في دورته السابعة؟تتجه الأنظار إلى دبي في 31 أكتوبر الجاري لمعرفة بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة، بعد معرفة أسماء أبطال الدول المشاركين في التصفيات النهائية للتظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالمrn اقرأ أكثر ⮕

محمد بن راشد يكرّم الفائزين في تحدي القراءة العربي بعد غدٍبرعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعلن «تحدي القراءة العربي» أبطال دورته السابعة بعد غد الثلاثاء في أوبرا دبي. اقرأ أكثر ⮕