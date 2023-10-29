انطلاق انتخابات مجلس الشورى العماني إلكترونيا عبر تطبيق 'أنتخب'

مسقط في 29 أكتوبر / وام / بدأ الناخبون العمانيون صباح اليوم الأحد 29 أكتوبر الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس الشورى العماني للفترة العاشرة، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني "أنتخب".وأكدت وزارة الداخلية العمانية أن تطبيق أنتخب في أتم الجاهزية الفنية والتقنية لاستقبال أصوات الناخبين البالغ عددهم 753690 بينهم 362844 ناخبة، وذلك لاختيار 90 عضواً لمجلس الشورى في دورته القادمة، من بين المرشحين البالغ عددهم 738 بينهم 31 مرشحة.

ويمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم في خطوات سهلة وبسيطة حيث يقوم الناخب بعد تفعيل خاصية NFC بالتقاط صورة للبطاقة الشخصية من الجهتين ومن ثم وضع أصل البطاقة الشخصية ملاصقة للهاتف لقراءة البيانات ، ومن ثم يقوم الناخب بالتقاط صورة شخصية له ، بعد ذلك تظهر له قائمة صور المرشحين واختيار مرشحه ، لتظهر له في الأخير زر تأكيد التصويت.

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