انطلاق بطولة أبوظبي لأساتذة السلة الثلاثية

بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، والتي تقام في محيط استاد هزاع بن زايد في العين،بمشاركة 14 فريقاً من 9 دول تضم نخبة لاعبي كرة السلة الثلاثية في العالم.

بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، والتي تقام في محيط استاد هزاع بن زايد في العين،بمشاركة 14 فريقاً من 9 دول تضم نخبة لاعبي كرة السلة الثلاثية في العالم.

اقرأ أكثر:

alkhaleej »

انطلاق بطولة أبوظبي لأساتذة السلة الثلاثيةتنطلق السبت منافسات بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية 2023، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، والتي تقام في محيط استاد هزاع بن زايد في العين، على مدار يومي 28 و29 الجاري، بمشاركة 14 فريقاً من 9 دول تضم نخبة من أمهر وأبرز لاعبي كرة السلة الثلاثية في العالم. اقرأ أكثر ⮕

بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية تنطلق غداًتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

منافسات بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية 2023 تنطلق غداً في العينالعين في 27 أكتوبر / وام / تنطلق يوم غد السبت، منافسات بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية 2023، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، وتقام في محيط ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، على مدار يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، بمشاركة 14 فريقاً من 9 دول تضم نخبة من أمهر وأبرز لاعبي كرة السلة الثلاثية في العالم. اقرأ أكثر ⮕

العين مستعدة لاستضافتها في محيط استاد هزاع بن زايد .. غدا انطلاق بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثيةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الإمارات أول العرب في « أبوظبي جراند سلام للجودو»اختتمت بصالة (مبادلة أرينا) بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، فعاليات بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو التي تواصلت اقرأ أكثر ⮕

مونديال الكاتا ينطلق السبت في أبوظبيتحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، تنطلق السبت بطولة العالم للكاتا بصالة «جامعة السوربون» في أبوظبي اقرأ أكثر ⮕