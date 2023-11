انطلاق فعاليات «أبوظبي للمدينة الذكية»

وتهدف قمة هذا العام إلى استخدام تقنيات المدن الذكية في معالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، بما في ذلك تغير المناخ، والتوسع الحضري.شهدت القمة عرض العديد من المشاريع في أبوظبي أبرزها منصة المدينة الذكية المرتكزة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية صنع القرار، والحدائق الذكية المصممة لتعزيز مستويات الحياة وكفاءة خدمات المدينة باستخدام أجهزة إنترنت الأشياء المستدامة.

كما شهدت إطلاق شبكة هلا واي فاي المجانية التي تقدمها دائرة البلديات والنقل بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصالات في دولة الإمارات، بما في ذلك الحدائق العامة 19 في أبوظبي، و11 في العين، و14 في الظفرة، وشاطئ كورنيش أبوظبي والبطين، وأيضاً الحافلات العامة.

وقال محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: يعكس حصول أبوظبي على المركز 13 عالمياً من أصل 141 مدينة في مؤشر المدن الذكية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية التزامنا بالانفتاح والابتكار والشمولية والاستدامة، مما يؤكد تفانينا في تطوير المدن الذكية.

وتابع: تتماشى هذه القمة مع الخطة الاستراتيجية لدائرة البلديات والنقل واستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، مؤكدةً التزامنا بتطوير المدن الذكية وتحقيق الاستدامة، كما تأتي القمة أيضاً انعكاساً لتصنيف أبوظبي المتواصل كأذكى مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار ثلاث سنوات، مما يؤكد ريادتنا في المشهد المتطور للمدن الذكية والمستدامة.

كما أعربت جونغ سوك بارك، الأمين العام للمنظمة العالمية للمدن الذكية والمستدامة، عن فخرها بالمشاركة في هذا الحدث المهم الذي يعمل لأجل بناء عالم مستدام، وأشادت بالنهج الحكيم لدولة الإمارات وقيادة أبوظبي في الدعوة إلى تطوير المدن الذكية، كما جددت تقديرها لمساهمة أبوظبي كعضو مؤسس واختيارها لاستضافة المقر الإقليمي للمنظمـة في منطقة الشرق الأوسط.

