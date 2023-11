انطلاق مؤتمر التمريض والقبالة 9 نوفمبر

ويعقد الحدث في مركز أبوظبي الوطني للمعارض«أدنيك»، ويعتبر حدثاً بارزاً في مجتمع الرعاية الصحية محلياً وعالمياً، وسيشكل فرصة مهمة تجمع كبار المتخصصين في مجال الرعاية الصحية حول العالم، من أكثر من 20 دولة لتبادل خبراتهم، وبحث أحدث سبل الرعاية المتطورة، فيما سيتضمن المؤتمر خمسة مسارات علمية متخصصة ومشاركة أكثر من 50 متحدثاً، وبحضور أكثر من 1000 متخصص تحت شعار (التمكين - التميز - الاستمرارية).

كما سيضم المؤتمر مجلساً للقيادة للرؤساء التنفيذيين والمديرين التنفيذيين وصانعي السياسات والأكاديميين وقادة الفكر في مجال الرعاية الصحية على مستوى عالمي، الذين سيتبادلون الأفكار القابلة للتنفيذ حول القضايا الوطنية والإقليمية والدولية الهامة المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية.

ويتضمن المؤتمر على هامش أعماله، إطلاق منتدى شباب التمريض الإماراتي، كأحد الأحداث البارزة التي سيتضمنها هذا المحفل الطبي، والذي سيتم عقده بالتوازي مع الجلسات الرئيسية، مما يوفر فرصة للطلاب المحليين والممرضين المبتدئين للتفاعل مع زملائهم المحترفين، وفتح قنوات للتواصل المستمر خلال هذه الجلسات. وسيناقش قادة الشباب الإماراتي والأكاديميون المؤثرون وطلاب التمريض والمهن المساندة، الوضع الحالي والتوجيه المستقبلي للتمريض.

وأضافت: من خلال تسليط الضوء على المواهب المحلية وفهم أفضل الممارسات العالمية، فإننا نهدف معاً إلى تعزيز تقديم الرعاية الصحية والمساهمة في رفاهية الأفراد والمجتمعات، وتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية تتناسب مع احتياجات المرضى.

وخلال المؤتمر، سيتم عقد ورش عمل متعددة بالتعاون مع كلية فاطمة للعلوم الصحية (FCHS)، لتزويد الحضور بالمهارات العملية والمعرفة لتعزيز تطورهم المهني مع التركيز بشكل خاص على التخصص الفرعي لطب الأطفال في شركة برجيل القابضة.

