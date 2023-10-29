انجيلا تهدي «أبوظبي للأثقال» ذهبية تاريخية   

حلقت انجيلا هيل لاعبة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، بالميدالية الذهبية لوزن 76 كلغم، في بطولة الأندية الأفريقية، التي تستضيفها القاهرة بجانب البطولة العربية وتختتمان الأربعاء المقبل.

ونجحت هيل في الفوز بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق، لتهدي النادي ميدالية ذهبية تاريخية تعد الأولى للنادي في بطولة خارجية لترفع غلة الإمارات في البطولتين إلى 5 ميداليات (ذهبية وفضيتان وبرونزيتان). وعبرت أنجيلا هيل عن فرحتها الكبيرة بالفوز بأول ذهبية للنادي، وأهدت الفوز إلى مجلس الإدارة وأسرة الفريق، وأوضحت أن النجاح لم يكن ليتحقق لولا أن النادي وفر كل الإمكانات للفريق واعتبرت أن ما تحقق هو بداية طريق عامر بالتميز، وأكدت أن حلمها الأكبر هو تحقيق إنجاز أولمبي باسم الدولة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

أنجيلا هيل تهدي «أبوظبي لرفع الأثقال» أول ذهبية دوليةحلقت أنجيلا هيل لاعبة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، بالميدالية الذهبية لوزن 76كجم، في بطولة الأندية الإفريقية، التي تستضيفها القاهرة بجانب البطولة العربية وتختتمان الأربعاء المقبل... اقرأ أكثر ⮕

مريم الزيودي تهدي الإمارات ذهبية في ختام «البارالمبية الآسيوية»تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

'أبوظبي لرفع الأثقال' يحرز أول ذهبية خارجية في البطولة الأفريقية بالقاهرةالقاهرة في 29 أكتوبر / وام / أحرزت أنجيلا هيل لاعبة نادي أبوظبي لرفع الأثقال ميدالية ذهبية بوزن ( 67 كجم)، ضمن مشاركتها في بطولة الأندية الافريقية، والمقامة حاليا في القاهرة. جاءت الميدالية الذهبية خلال المشاركة الشرفية للاعبة نادي أبوظبي في البطولة الأفريقية، لتكون أول ميدالية خارجية للنادي عقب تأسيسه. اقرأ أكثر ⮕

ذهبية مريم الزيودي مسك ختام «البارالمبية الآسيوية»اختتمت بعثة الإمارات، أمس السبت، مشاركتها في النسخة الرابعة لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، بالحصول على ميدالية ذهبية جديدة اقرأ أكثر ⮕

4 ميداليات للإمارات في رفع الأثقال | صحيفة الخليجأهدى لاعبو منتخب الإمارات الوطني ونادي أبوظبي... اقرأ أكثر ⮕

الجزائر تتصدر البطولة العربية للسباحة في أبوظبيتصدرت الجزائر أول أيام البطولة العربية للسباحة المقامة في أبوظبي... اقرأ أكثر ⮕