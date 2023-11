انتهاء مقابلة المترشحين لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل

قالت ميثاء الحوسني: هدفي من ترشحي لبرلمان الطفل الإماراتي هو دعم أصحاب الهمم، لأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ولذلك أسعى لأن أضع يدي بيدهم والمساهمة في رفع هذا الوطن. فيما قال عبدالله بوسميط: رشحت نفسي لأكون جزءاً من البرلمان، ولخدمة وطني الإمارات، ولأناقش المشكلات وطرح الحلول في المجتمع، وبشكل خاص للأطفال.

وأوضحت فاطمة البلوشي هدفها من المشاركة، أن تكون صوتاً للأطفال، وتنمّي مهاراتهم في العديد من المجالات. أما فاطمة الزرعوني، عضو في مجلس الشورى أطفال الشارقة فقالت: اليوم أنا في مجلس الأمومة والطفولة، ومنذ صغري تميزت بحب الاطلاع والقدرة على الابتكار، وشغفي بالتعلم بكل ماهو جديد، طموحي تلبية لطموح زايد، وطموح قادتنا، حفظهم الله، وأنا اصنع المستقبل بيدي، ولا شيء مستحيل.

ويهدف البرلمان الإماراتي للطفل، إلى ترسيخ المشاركة في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم لدى الأطفال، وإعداد جيل قادر على ممارسة أدواره المجتمعية ومساهمته الفاعلة في البناء والتنمية المجتمعية، وتعريف الأطفال بحقوقهم، وكيفية الدفاع عنها، طبقاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، وقانون حماية الطفل «وديمة»، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل.

كما يهدف إلى تدريب الطفل الإماراتي على استخدام وسائل التعبير عن الرأي، وتقبّل الرأي الآخر، وفقاً لآليات العمل البرلماني، وتعزيز دور الطفل الإماراتي تجاه قضاياه الوطنية والعربية وتبادل الخبرات والتجارب مع البرلمان العربي للطفل، والبرلمانات العربية الأخرى.

ويتشكل البرلمان من 40 عضواً من جميع إمارات الدولة، مناصفة بين الذكور والإناث، أُسوة بتشكيلة المجلس الوطني الاتحادي، ويمثلون أطفال الإمارات، ومن بينهم عضو من أصحاب الهمم من كل إمارة، ومدة عضويتهم عامان كاملان، وتُعقد جلساته تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.

