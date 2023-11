انتقادات لاذعة بسبب تسليم ديوكوفيتش جائزة أفضل لاعبة

وحصدت بونماتي لقب كأس العالم مع المنتخب ودوري أبطال أوروبا مع برشلونة لذا لا تستحق أن تتسلم جائزتها من رياضي لا يعرف شيئاً عن كرة القدم. وتسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزته من أسطورة إنجلترا ديفيد بيكهام، وقدم جاري لينيكر جائزة غيرد مولر لأفضل هداف لنجم مانشستر سيتي ايرلينغ هالاند، فيما قدم النجم البلجيكي ايدين هازارد جائزة أفضل لاعب شاب لنجم ريـال مدريد جود بيلينجهام.

الجائزتان الوحيدتان اللتان لم يقدمهما أسطورة كرة كانت جائزة ياشين لأفضل حارس وقدمها والد إيميليانو مارتينيز له، وجائزة سقراطيس لأفضل مبادرة اجتماعية من لاعب وقدمها أمير موناكو الأمير ألبرت لنجم الريـال فينيسيوس جونيور.

ومن التعليقات التي طالت المنظمين: «لا أفهم لماذا قدم ديوكوفيتش الجائزة؟ هو ليس مناصراً للحركة النسوية، وليس مشجعاً للكرة النسائية، وكان ضد مساواة الأجور بين لاعبي ولاعبات التنس»، و«أنا فعلاً لا أفهم لماذا اختير ديوكوفيتش لتقديم جائزة الكرة الذهبية للاعبة؟ العالم كله ينتظر الاحتفال بها، وكان الحفل فرصة للترويج للمساواة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAYANNEWS: الدوسري والمعز علي يطمحان لنيل جائزة أفضل لاعب في آسيا لمواصلة تطوير اللعبة في السعودية وقطرموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: جائزة أفضل حكم فيديو مساعد في آسيا للدولي عمار الجنيبيتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الإعلان عن الفائزين في جائزة «الشارقة لحقوق النشر»شهد «مؤتمر الناشرين» في دورته الـ13، الإعلان عن الفائزين بالدورة الثانية من جائزة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: جائزة «فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة» تعلن القائمة النهائية للمرشحين والمرشحاتأعلنت لجنة تحكيم جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: جائزة زايد للاستدامة.. حلول مبتكرة للحماية من آثار التغيّر المناخيتُعلن جائزة زايد للاستدامة، الفائزين في الأول من ديسمبر المقبل، خلال مؤتمر «COP28»...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: سهيل المزروعي يترأس وفد الإمارات في اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول الخليجسهيل المزروعي :-نستهدف تعزيز مكانة المدن الإماراتية لتكون من بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة .

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕