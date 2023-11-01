انتقادات لاذعة بسبب تسليم ديوكوفيتش جائزة أفضل لاعبة

وحصدت بونماتي لقب كأس العالم مع المنتخب ودوري أبطال أوروبا مع برشلونة لذا لا تستحق أن تتسلم جائزتها من رياضي لا يعرف شيئاً عن كرة القدم. وتسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزته من أسطورة إنجلترا ديفيد بيكهام، وقدم جاري لينيكر جائزة غيرد مولر لأفضل هداف لنجم مانشستر سيتي ايرلينغ هالاند، فيما قدم النجم البلجيكي ايدين هازارد جائزة أفضل لاعب شاب لنجم ريـال مدريد جود بيلينجهام.
الجائزتان الوحيدتان اللتان لم يقدمهما أسطورة كرة كانت جائزة ياشين لأفضل حارس وقدمها والد إيميليانو مارتينيز له، وجائزة سقراطيس لأفضل مبادرة اجتماعية من لاعب وقدمها أمير موناكو الأمير ألبرت لنجم الريـال فينيسيوس جونيور.
ومن التعليقات التي طالت المنظمين: «لا أفهم لماذا قدم ديوكوفيتش الجائزة؟ هو ليس مناصراً للحركة النسوية، وليس مشجعاً للكرة النسائية، وكان ضد مساواة الأجور بين لاعبي ولاعبات التنس»، و«أنا فعلاً لا أفهم لماذا اختير ديوكوفيتش لتقديم جائزة الكرة الذهبية للاعبة؟ العالم كله ينتظر الاحتفال بها، وكان الحفل فرصة للترويج للمساواة.
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