انتهاء ترميم وتطوير متحف إيمحتب بسقارة

قام العميد هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف العام على قطاع المشروعات، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال النهائية بالمشروع، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بالمتحف، من مدخل المنطقة الأثرية بسقارة، وحتى مدخل المتحف، إضافة إلى أعمال تنسيق الموقع العام الخارجي.

وأضاف أن المشروع تتضمن استبدال الأرضيات الحجرية التالفة ورفع كفاءة وتعلية الأسوار المحيطة، وتطوير ورفع كفاءة شبكات الري بمنطقة مسار الزيارة، وتطوير مسارات الزيارة، فضلاً عن أعمال التشطيبات النهائية لقاعات العرض. كما تم الانتهاء من أعمال الإضاءة التخصصية البانورامية للموقع العام والقطع الأثرية المعروضة بالمتحف، وأعمال التأمين والمراقبة التلفزيونية وتشطيبات واجهات المتحف وأعمال رفع كفاءة وحدات التكييف المركزي.

وقال مساعد الوزير، انه تم تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين عن طريق اللوحات الإرشادية والتعريفية، وشاشات عرض تفاعلية تعرض مادة فيلمية عن بعض الاكتشافات الأثرية بموقع جبانة سقارة. وأشار إلى أنه تم توفير كل سبل الإتاحة بالمتحف لاستقبال السياحة الميسرة من ذوي الهمم، حيث تم عمل مسارات زيارة خاصة بهم، وتزويد الموقع بالكافتيريات والبازارات، الأمر الذي من شأنه العمل على تحسين تجربة الزائرين، بما يتناسب مع أهمية المتحف والموقع الأثري.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: أسلحة توت عنخ آمون في معرض بالقاهرة | صحيفة الخليجينظم متحف الشرطة القومي، بقلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة، معرضاً أثرياً لمدة شهر...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 25 قطعة أثرية في «القاهرة الطولونية»افتتحت ميرفت عزت، مدير عام متحف جاير أندرسون، معرضاً أثرياً وأرشيفياً مؤقتاً تحت عنوان «القاهرة الطولونية».

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الذيد ينظم ورشة مهارات الحساب الذهني للأطفالنظم نادي الذيد ورشة تفاعلية مخصصة لتعزيز مهارات الحساب الذهني للأطفال وأمهاتهم، في إطار اهتمام النادي بتعليم الأطفال وتطوير مهاراتهم

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: متحف المستقبل.. تحفة فنية تروي قصص الجمال والابتكارموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: انتهاء صلاحية 80 % من معدات روسيا في محطة الفضاءكشف يوري بوريسوف، مدير عام مؤسسة «روس كوسموس» الفضائية الروسية، أن 80 % من المعدات الروسية في محطة الفضاء الدولية انتهت صلاحيتها.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: اختتام منتدى الخبراء حول أمراض القلب والكلى والسكري في الشرق الأوسط بدبيدبي في الأول من نوفمبر / وام / اختتمت في دبي فعاليات منتدى الخبراء حول أمراض القلب والكلى والسكري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند الذي نظمته شركة 'بوهرنجر إنجلهايم' الطبية المتخصصة في الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية وشارك فيه أكثر من 380 خبيراً من أطباء الغدد الصماء وأمراض الكلى والقلب والرعاية الأولية في المنطقة.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕