انتهاء ترميم وتطوير متحف إيمحتب بسقارة

قام العميد هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف العام على قطاع المشروعات، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال النهائية بالمشروع، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بالمتحف، من مدخل المنطقة الأثرية بسقارة، وحتى مدخل المتحف، إضافة إلى أعمال تنسيق الموقع العام الخارجي.
وأضاف أن المشروع تتضمن استبدال الأرضيات الحجرية التالفة ورفع كفاءة وتعلية الأسوار المحيطة، وتطوير ورفع كفاءة شبكات الري بمنطقة مسار الزيارة، وتطوير مسارات الزيارة، فضلاً عن أعمال التشطيبات النهائية لقاعات العرض. كما تم الانتهاء من أعمال الإضاءة التخصصية البانورامية للموقع العام والقطع الأثرية المعروضة بالمتحف، وأعمال التأمين والمراقبة التلفزيونية وتشطيبات واجهات المتحف وأعمال رفع كفاءة وحدات التكييف المركزي.
وقال مساعد الوزير، انه تم تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين عن طريق اللوحات الإرشادية والتعريفية، وشاشات عرض تفاعلية تعرض مادة فيلمية عن بعض الاكتشافات الأثرية بموقع جبانة سقارة. وأشار إلى أنه تم توفير كل سبل الإتاحة بالمتحف لاستقبال السياحة الميسرة من ذوي الهمم، حيث تم عمل مسارات زيارة خاصة بهم، وتزويد الموقع بالكافتيريات والبازارات، الأمر الذي من شأنه العمل على تحسين تجربة الزائرين، بما يتناسب مع أهمية المتحف والموقع الأثري.
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