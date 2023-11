انتخاب مجلس الدارسين الجديد في جامعة حمدان الذكية

ويلعب المجلس، الذي تم تشكيله عقب انتخاب الأعضاء، دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل الجامعة من خلال المساهمة الفعالة في عملية صنع القرار وحضور الاجتماعات المهمة، بما يضمن تمثيل الدارسين في عملية حوكمة مؤسستهم التعليمية، حيث يضم غيث الغيثي رئيساً للمجلس، وإسراء الكو مساعداً للرئيس، وشيخة الفلاسي أميناً للسر، إلى جانب الأعضاء المنتخبين، وهم مريم يوسف، ومحمد الأنصاري، وسيدة الهلالي، وأحلام الزرعوني، ووسنا الكروي.

وأشار الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، إلى أن تشكيل هذا المجلس يأتي في إطار التزام الجامعة بتمكين الشباب وتعزيز دورهم للمساهمة في الارتقاء بتجربة التعليم العالي، ضمن جهود الجامعة لإرساء دعائم منظومة تعليمية تنمي المواهب والمهارات والسعي نحو منظومة تعليمية أكثر تنافسية واستدامة والإسهام بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات أجندة دبي ورؤية الإمارات.

وأضاف الدكتور العور أن الجامعة تنظر بعين الثقة إلى المجلس الجديد، وتؤمن بقدرته على تعزيز التناغم والتفاهم والتواصل والتعاون الفعال بين الدارسين والمجتمع الأكاديمي وقطاع الأعمال، بما يقدم لهم الدعم في مختلف مجالات القيادة والبحث والتطوير، وانسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبل الإمارات بسواعد أبنائها الموهوبين.

من جانبه، أكد غيث الغيثي، رئيس المجلس، أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة الذكية في سبيل التغلب على عقبات التعليم التقليدي هي ما جعلها تتبوأ اليوم هذه المكانة من التفرد والاختلاف، وأشار إلى أن تشكيل هذا المجلس يعكس رغبة الجامعة المستمرة في إشراك دارسيها باتخاذ القرارات التحسينية والاستماع إلى مقترحاتهم ومشكلاتهم.

ويؤدي مجلس الدارسين في الجامعة الذكية العديد من المهام والتي تسهم في تطوير قدرات الدارسين للعمل كسفراء لجامعة حمدان بن محمد الذكية والمشاركة في الاجتماعات الدورية مع الإدارة العليا للجامعة، كما يؤدي دوره في المساهمة في صنع القرار وتعزيز التواصل الفعّال بين الدارسين أنفسهم من جهة والدارسين وإدارة الجامعة من جهة أخرى، والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الجامعة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAYANNEWS: جامعة «حمدان الذكية» و«معهد الأمم المتحدة للتدريب» يطرحان دبلوماً في الدبلوماسية المناخية والاستدامةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: عمار النعيمي يطّلع على إنجازات «جامعة عجمان» ويشيد بمستوياتهاترأس سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان الأربعاء، اجتماع مجلس أمناء جامعة عجمان.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مجلس أمناء جامعة دبي يستعرض التقرير المالي والإداري وموازنة 2024وافق مجلس أمناء جامعة دبي خلال اجتماعه برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس مجلس الأمناء عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: جامعة حمدان بن محمد الذكية' و'معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث' يطرحان دبلوما في الدبلوماسية المناخية والاستدامةدبي في 31 أكتوبر / وام / أطلقت 'جامعة حمدان بن محمد الذكية' و'معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث' برنامج الدبلوم التنفيذي في الدبلوماسية المناخية والاستدامة، بهدف تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة القضايا الملحّة بشأن الاستدامة، وتغيّر المناخ، والمفاوضات المناخية.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الغضب يحفز تأدية المهام الصعبة | صحيفة الخليجكشفت دراسة حديثة أجراها باحثون أمريكيون في جامعة تكساس الزراعية والميكانيكية، في كوليج ستيشن، ولاية تكساس

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: كازاخستان تتصدر اليوم الأول من بطولة «المحاربين القدامى»تصدر منتخب كازاخستان للجودو اليوم الأول من بطولة المحاربين القدامى، المقامة بصالة «جامعة السوربون» في أبوظبي.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕