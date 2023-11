اليماحي: اتفقت مع إيسايلا على العودة للعب في تلك الفترة

ويغيب اليماحي عن الملاعب منذ موسم 2022-2023 المنصرم، ولأكثر من 6 أشهر، وذلك بسبب إصابته بكسرٍ مضاعفٍ على مستوى القدم.وصرّح اليماحي، "الطبيب المعالج منحني الضوء الأخضر منذ فترةٍ للدخول في التدريبات الجماعية مع بقية لاعبي البرتقالي".

وأكمل متحدثا لصحيفة "الإمارات اليوم" الإماراتية، "بالفعل، شاركت لفترةٍ في التدريبات الجماعية، وبصورةٍ طبيعيةٍ". وأوضح اليماحي، "ما أحتاجه فقط هو اكتساب لياقة المباريات، وقد اتفقت مع دانييل إيسايلا، المدير الفني لعجمان، على انتظار فترة التوقف الدولي التي ستعقب الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين لألعب مع فريقي في المباريات الودية التي سيخوضها".

وتوقّع صاحب القميص رقم 21 القدرة على العودة للمشاركة في المباريات الرسمية بدءا من منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

