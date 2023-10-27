اليويفا: 20 مليون طلب للحصول على تذاكر بطولة أوروبا 2024

دول لحضور مباريات بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا، من بينها نحو 2.3 مليون طلب لحضور المباراة النهائية وحدها في 14 يوليو/تموز.وكانت الدول الخمس الأولى خارج أوروبا التي طلبت التذاكر هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والصين والمكسيك مع أكثر من نصف مليون طلب من هذه الدول.

وقال مارتن كالن المسؤول البارز في اليويفا في بيان: «الترقب والحماس لبطولة أوروبا 2024 في ألمانيا يتزايد كل يوم، من خلال عملية طرح التذاكر البسيطة والعادلة، إضافة إلى الأسعار المعقولة، يمكننا أن نقدم للجماهير لحظات لا تنسى».

وتابع: «العدد الاستثنائي لطلبات التذاكر هو شهادة على الجاذبية المستمرة للبطولة واهتمام المشجعين في جميع أنحاء العالم». وتم طلب ما يقرب من 2.3 مليون تذكرة لحضور المباراة النهائية في الملعب الأولمبي في برلين، وهو ما يفوق سعة الاستاد بمقدار 33 ​​ضعفاً. كما تلقى اليويفا أكثر من 1.4 مليون طلب لحضور المباراة الافتتاحية المقررة في 14 يونيو/حزيران في ميونيخ، والتي سيظهر فيها منتخب ألمانيا. headtopics.com

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