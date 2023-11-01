اليوم 'الأول من نوفمبر '..الأكثر دفئا بموسكو منذ 146 سنة

وقال رومان فيلفاند المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية في روسيا، إن درجة الحرارة في موسكو وضواحيها بلغت ظهر اليوم 13 درجة مئوية فيما وصلت درجة الحرارة عند الساعة السابعة صباحا إلى 10 درجات مئوية". وأرجع هذا الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة إلى وصول كتل هوائية دافئة من أفريقيا ليشهد سكان موسكو اليوم ما يمكن تسميته "الطقس المصري". و تم تسجيل الرَّقَم القياسي السابق في العاصمة الروسية في اليوم الأول من نوفمبر عام 1934عندما أظهر مقياس الحرارة 12.6 درجة مئوية فوق الصفر.
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