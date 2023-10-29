اليابان تتصدر منافسات بطولة العالم للكاتا في أبوظبي بيومها الأول

يشارك في البطولة 288 لاعباً ولاعبة يمثلون 35 دولة في البطولات العالمية الثلاث الكبرى التي ينظمها اتحاد الجودو، بإشراف الاتحاد الدولي، ودعم مجلس أبو ظبي الرياضي. وتنطلق بعد غدٍ الثلاثاء بطولة أبوظبي العالمية لقدامى المحاربين، في ختام احتفالية اتحاد الجودو التي تنتهي يوم 3 نوفمبر المقبل، بمشاركة قياسية بلغت 1054 لاعباً ولاعبة من 65 دولة.

على صعيد متصل احتفلت "أسرة الجودو" على هامش بطولة العالم للكاتا بيوم "الجودو العالمي" الذي يصادف يوم 28 أكتوبر من كل عام، وسط حشد كبير بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة في بطولتي الجودو والكاتا. وعبر ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو عن شكره لاتحاد الإمارات للجودو برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي وقال : " نحتفل اليوم في أبوظبي عاصمة "التسامح والسلام" بهذه المناسبة..

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