اليابان: مستعدون لتقديم المساعدات للفلسطينيين

وفي حديث للصحفيين قبل المغادرة، قالت إنها على علم بالهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين وبمقتل العديد من المدنيين فيه. وتابعت: «أتفهم أن الجيش الإسرائيلي قال إن الضربة استهدفت نشطاء من حماس وبنية تحتية ذات صلة»، دون المزيد من التفاصيل.
وذكرت كاميكاوا أنه جرى إجلاء المواطنين اليابانيين العشرة وأفراد أسرهم الفلسطينيين الثمانية الراغبين في مغادرة غزة إلى مصر، وأشارت إلى أنهم في صحة جيدة.
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