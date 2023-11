اليابان تطلق خطة تحفيز اقتصادية بـ 113 مليار دولار

ومنذ بدأت الحرب في أوكرانيا، يتعرّض الناخبون في ثالث أكبر اقتصاد في العالم لضغوط معيشية شديدة بسبب ارتفاع الأسعار.وقال رئيس الوزراء خلال اجتماع حكومي حضره مسؤولون من الحزب الحاكم إنّ «هذه الحزمة... من المتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر بقليل من 17 تريليون ين (113.2 مليار دولار)».

وأوضح كيشيدا أن «الركيزة الأكثر أهمية لهذه التدابير الاقتصادية الشاملة هي تعزيز القدرة التوريدية لتعزيز قدرة الشركات على الكسب للشركات». (أ ف ب)

