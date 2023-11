الولايات المتحدة تعيّن جاكوب ليو سفيراً جديداً لدى إسرائيل

وحصل جاكوب الذي كان يشغل منصب وزير الخزانة في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما، على 53 صوتا مقابل 43 صوتا. ووعد جاكوب بالوقوف إلى جانب قادة إسرائيل في الوقت الذي يردون فيه على الهجوم المباغت للجماعة المسلحة في 7 أكتوبر.

وأبلغ أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة تأكيد تعيينه في وقت سابق في أكتوبر أنه "في هذه اللحظة، لا توجد مهمة أعظم من أن يطلب منه تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ودولة إسرائيل"ورشح الرئيس جو بايدن، جاكوب الشهر الماضي لشغل المنصب الذي أصبح شاغرا، عندما غادره توم نايدز في يوليو.

ويقول الديمقراطيون إن الخبرة الحكومية التي يتمتع بها جاكوب، حيث كان رئيسا أيضا لموظفي أوباما، ومديرا لميزانية البيت الأبيض في عهدي أوباما، والرئيس بيل كلينتون، تجعله الشخص المناسب لشغل المنصب في وقت حرج من علاقات البلدين.وزارة الصحة في غزة: مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي سيتوقفان عن الخدمة خلال ساعاتتوقيف روسيين في نيويورك بتهمة شحن مكوّنات أسلحة

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

