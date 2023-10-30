الولايات المتحدة 'تدين بشدة التظاهرات المعادية للسامية' في داغستان

دانت الولايات المتحدة "الاحتجاجات المعادية للسامية" التي شهدها مطار في جمهورية داغستان الروسية الأحد بعد أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، حسب ما أعلنت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.

وكتبت أدريان واتسون على موقع إكس (تويتر سابقا) "تدين الولايات المتحدة بشدة الاحتجاجات المعادية للسامية في داغستان بروسيا".الجيش الإسرائيلي: توجه سكان غزة إلى جنوب القطاع صار الآن أمرا ملحاهيئة الطيران الروسية تغلق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين

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