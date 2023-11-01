الوداد يقصي الترجي ويتأهل إلى نهائي الدوري الأفريقي لملاقاة الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز

وسجل رودريجو رودريجيز هدف فوز الترجي بضربة رأس رائعة إثر تمريرة عرضية متقنة من أسامة بوقرة في الدقيقة 66. ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد فوز كل فريق 1-صفر على أرضه، ليسجل لاعبو الوداد الركلات الخمس بنجاح بينما أهدر رودريجو ركلته.
ولم ينجح الحارس البديل للترجي أمان الله مميش في التصدي لأي ركلة بعد مشاركته قرب النهاية بدلا من الحارس الأساسي معز بن شريفية. وسجل البرازيلي رودريجو هدفا قرب النهاية من وضع انفراد كان سيحسم الفوز دون اللجوء لركلات الترجيح، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
وسيلتقي الوداد في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة الأهلي المصري وماميلودي صن داونز في المواجهة الثانية من قبل النهائي. ويستضيف الأهلي منافسه الجنوب أفريقي في القاهرة في وقت لاحق اليوم وذلك بعد صن داونز 1-صفر في مباراة الذهاب يوم الأحد الماضي.
الإمارات العربية المتحدة عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕
WAMNEWS: غدا.. الترجي يواجه الوداد والأهلي يلتقي صن داونز على تأشيرة التأهل لنهائي دوري السوبر الأفريقيالقاهرة / تونس في 31 أكتوبر / وام / تتطلع كرة القدم العربية إلى إنجاز جديد غدا “الأربعاء” من خلال جولة الإياب في الدور نصف النهائي من النسخة الافتتاحية لبطولة دوري السوبر الأفريقي، وإمكانية الوصول إلى مواجهة عربية خالصة على لقب البطولة.
مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕