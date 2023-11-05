الوداد المغربي يفوز على ماميلودي صن داونز في نهائي الدوري الأفريقي

سجل الوداد المغربي هدفا في كل شوط ليفوز 2-1 على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم الأحد. وتقدم صاحب الأرض بفضل هدف سجله ريفالدو كوتزي مدافع صن داونز بالخطأ في مرماه بينما كان يحاول إبعاد تمريرة منتصر لحتيمي في الدقيقة 41.لكن أنس سرغات أعاد التقدم للوداد بعدها بأربع بدقائق من تسديدة من عند حافة منطقة الجزاء.

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