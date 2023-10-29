الوداد المغربي يحسم ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي بفوز مثير على الترجي التونسي

حسم الوداد المغربي ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي لصالحه، بعد فوزه على نظيره الترجي التونسي بهدف دون رد، وذلك في مواجهة الفريقين مساء اليوم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.ودخل الوداد المباراة بتشكيلة مكونة من: حراسة المرمى: المطيع، الدفاع: العملود- ابو الفتح – حركاس -عطية الله، الوسط: يحيى جبران- دراوي – أحناش - أوناجم، الهجوم: بوسفيان- البحري.

بينما ضمت تشكيلة الترجي كل من: حراسة المرمى: بن شريفية، خط الدفاع: حسام تكا ، ياسين مرياح، محمد امين توجاي ، رائد بوشنيبة.، خط الوسط: حسام الدين تشاشا، غيث أوهابي ، أسامة فراج، خط الهجوم: رودريجو، بوجرة.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من الفريقين نظيره الفائز من موقعة الأهلي وصن داونز في نهائي البطولة، علما أن مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق الجنوب افريقي 1-0.

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