الوصل يتصدر الدوري.. والنصر يقلب الطاولة على شباب الأهلي

ضيفه النصر 3-3 في افتتاح المرحلة السادسة.وفي استاد حمدان بن راشد في حتا، فاز الوصل على صاحب الأرض بخماسية نظيفة ليتجاوز تعادليه في الجولتين الماضيتين أمام خورفكان وعجمان.في المقابل، بقي حتا أخيراً بعدما تعرض لخسارته السادسة على التوالي.

وقلب النصر تأخره أمام شباب الأهلي 1-3 في استاد راشد إلى تعادل مثير 3-3 في قمة أكملها «الفرسان» بتسعة لاعبين. وتقدم شباب الأهلي أولاً عبر رأسية رينان(15)، وعادل الإيطالي مانولو جيياديني للنصر(23)، لكن«الفرسان» الذي قدم مباراة جيدة قبل الطرد الأول سجل هدفين عبر فيدريكو كارتابيا(41) ويحيى الغساني(50).

لكن طرد لاعب الوسط الصربي لوكا ميليفوجيفتش(53)، قلب الأمور رأساً على عقب لمصلحة النصر، حيث قلص الكولومبي كيفن أغوديلو الفارق(60) وسجل المغربي عادل تاعرابت التعادل (66 من ركلة جزاء).وحقق الوحدة الفوز بعد خسارتين، على حساب ضيفه اتحاد كلباء 2-1. headtopics.com

وتقدم الوحدة بهدف السوري عمر خربين(46)، واضطر كلباء لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه السلوفيني فيليب كيس(52). لكن كلباء كان الأفضل رغم الطرد، حيث أهدر ركلة جزاء عبر الإيطالي دانيال بيسا(64)، قبل ان يدرك الإيراني مهدي قائدي التعادل(69). وتوالت الإثارة بعد طرد لاعب ثان من كلباء هو بيسا(84)، قبل ان يسجل الأرجنتيني كريستيان خوانكا هدف الفوز ل«العنابي» من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

وتعادل البطائح وضيفه عجمان 1-1، وسجل سيكو بابا هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 29، وعادل المغربي وليد أزارو النتيجة للضيوف قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 45.

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