الوصل يستعيد نغمة الانتصارات بخماسية في مرمى 'الإعصار'

استعاد فريق الوصل ذاكرة الانتصارات في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، اثر فوزه الثمين على مستضيفه حتا بخماسية في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم ضمن الجولة السادسة من المسابقة، ليرفع بذلك "الإمبراطور" نقاطه إلى 14، فيما واصل "الإعصار" سلسلة نتائجه السلبية وتكبد الخسارة السادسة في المركز الأخير بدون نقاط.

وكان الأصفر تعادل في المباراتين السابقتين في مواجهة خورفكان 3-3 وعجمان 1-1 ما كلفه فقدان الصدارة، لكن بانتصاره على "الإعصار" أبقى على حظوظه في المنافسة على اللقب كما حافظ على سجله الخالي من الهزائم. ولم يجد الوصل صعوبة تذكر في الحصول على النقاط الثلاث، إذ حسم اللقاء عملياً منذ شوطه الأول وهو متقدم بثلاثية نظيفة ساعدته في الشوط الثاني الذي حافظ فيه على تقدمه.

وسجل القائد ليما التقدم في الدقيقة 24، ثم عزز زميله نيكولاس خيمنيز بالثاني في الدقيقة 27، وعاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 39، وأضاف سياكا سيديبي الهدف الرابع في الدقيقة 68، بينما اختتم ليما مهرجان الأهداف بتسجيله للهدف الخامس في الدقيقة 89. headtopics.com

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