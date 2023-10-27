الوحدة يسترد 'السعادة' بفوز مثير على كلباء

حقق فريق الوحدة فوزاً مثيراً على حساب ضيفه كلباء بنتيجة 2-1 مساء اليوم ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء استعاد به ذاكرة "السعادة" بعد أن قد خسر في الجولتين الماضيتين أمام شباب الأهلي وبني ياس على التوالي، ليضع بذلك النقطة 9، فيما تجمدت نقاط الضيوف عند 7.

وظلت الشباك عصية على طرفي المقابلة طوال فترة الشوط الأول على الرغم من الهجمات الخطرة على مرمى الفريقين، قبل أن يهز الوحدة الشباك بواسطة لاعبه السوري عمر خريبين في الدقيقة 46 بعد مجهود بدني ومهاري روض من خلاله الكرة خلف خط دفاع الضيوف ووضعها بكل سهولة في الشباك.

وأضاع لاعب كلباء دانيال بيسا فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة 64 بعد أن اهدر ركلة جزاء تألق حارس أصحاب الأرض في التصدي لها، لكن "النمور" استطاعوا المحافظة على هدوئهم وسجلوا هدف التعادل بواسطة مهدي قايدي في الدقيقة 68 من ركلة حرة سددها بطريقة رائعة. وضغط "العنابي" في الدقائق الأخيرة وحصل على إثر ذلك على ركلة جزاء سجل منها البديل جوانكا هدف الفوز في الدقيقة 87. headtopics.com

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