النقبي يدير قمة المجموعة السابعة في دوري أبطال آسيا

وسيعاون النقبي مواطناه علي النعيمي، المساعد الأول، وسبت عبيد، المساعد الثاني، على أن يتولى سلطان محمد صالح بمهمة الحكم الرابع، ويتم تكليف محمد عبدالله حسن ومحمد أحمد يوسف بمهمة حكمي الفيديو المساعد "الفار".

وتعد المباراة بالغة الأهمية لتحديد هوية المتأهلين، حيث يتساوى شاندونج تايشان وانيشيون يونايتد بـ6 نقاطٍ في جعبتهما، أسوةً بيوكوهاما اف مارينوس الياباني، صاحب المركز الثالث في المجموعة. ولا يتفوق الفريق الصيني على نظيره الكوري الجنوبي سوى بالمواجهات المباشرة بينهما، حيث كان قد هزمه بهدفين دون رد.

أما ضمن منافسات المجموعة السادسة، فسيدير أحمد عيسى درويش لقاءً بين المتصدر بانكوك يونايتد التايلاندي وكيتشجي الهونج كونجي، متذيل الترتيب برصيدٍ يخلو من النقاط. وسيعاون درويش الإماراتيان أحمد الراشدي، المساعد الأول، وياسر سبيل، المساعد الثاني، فيما يتولى يحيى الملا وحسن المهري مهمة حكمي الفار.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: DUBAISPORTSTV »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: ترشيحات آسيوية لحكام إماراتيين لإدارة مباريات دوري الأبطالدبي في 31 أكتوبر / وام / كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقمي حكام إماراتيين لإدارة مباراتين في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: النقبي وعيسى يقودان مباراتين في «أبطال آسيا»كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقمي حكام إماراتيين، لإدارة مباراتين ضمن الجولة الثالثة من مسابقة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: النقبي وعيسى يُديران مباراتين في أبطال آسياموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: دي بور: انتظر من لاعبي الجزيرة ردة فعل قوية أمام الشارقةتمنى الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة ان يظهر فريقه ردة فعل قوية أمام الشارقة في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: طاقم سلوفيني يدير مباراة الوصل والعين في دوري أدنوك للمحترفيندبي في 31 أكتوبر / وام / أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تعيين طاقم تحكيم سلوفيني بقيادة سلافكو فينسيتش لإدارة مباراة الوصل والعين في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، المقرر إقامتها يوم “الخميس” المقبل ، على استاد زعبيل.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بعد إلغاء«حمراء» سالمين.. مدرب العين يطالب بالعدالةأكد الهولندي، ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، أن تحضيرات فريقه لمواجهة الوصل الخميس في قمة دوري أدنوك للمحترفين

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕