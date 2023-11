النفط يتكبد خسائر شهرية في أكتوبر.. برنت يهوي 8% والخام الأمريكي 10.8%

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر، قبيل انقضاء أجلها الثلاثاء، أربعة سنتات إلى 87.41 دولاراً للبرميل عند التسوية، في حين نزلت ‏العقود تسليم يناير الأكثر تداولاً 1.33 دولار، أو ما يعادل 1.4%، ‏إلى 85.02 دولاراً.‏

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 1.29 دولار، أو ما يعادل 1.6%، إلى 81.02 دولاراً للبرميلشهد تداول النفط تقلباً إذ ارتفعت الأسعار بما وصل إلى دولار خلال الجلسة، لكنها ‏ظلت دون 90 دولاراً للبرميل.‏

وبحسب مسح أجرته رويترز ارتفع إنتاج أوبك من الخام 180 ألف برميل يومياً ‏في أكتوبر، مدفوعاً بشكل رئيسي بالإنتاج من نيجيريا وأنجولا.‏ وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج النفط الخام المحلي في الولايات المتحدة ‏ارتفع إلى مستوى قياسي شهري جديد في أغسطس عند 13.05 مليون برميل ‏يومياً.‏

وقالت فيونا سينكوتا كبيرة محللي الأسواق المالية لدى سيتي إندكس «في حين أن ‏المستجدات في الشرق الأوسط لم تؤثر بعد على النفط، مع تكثيف (عمليات) الغزو ‏البري، فإن خطر انخراط إيران يزداد، مما يثير مخاوف مرتبطة بنقص ‏الإمدادات».‏

