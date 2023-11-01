النفط يتكبد خسائر شهرية في أكتوبر.. برنت يهوي 8% والخام الأمريكي 10.8%

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر، قبيل انقضاء أجلها الثلاثاء، أربعة سنتات إلى 87.41 دولاراً للبرميل عند التسوية، في حين نزلت العقود تسليم يناير الأكثر تداولاً 1.33 دولار، أو ما يعادل 1.4%، إلى 85.02 دولاراً.
كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 1.29 دولار، أو ما يعادل 1.6%، إلى 81.02 دولاراً للبرميلشهد تداول النفط تقلباً إذ ارتفعت الأسعار بما وصل إلى دولار خلال الجلسة، لكنها ظلت دون 90 دولاراً للبرميل.
وبحسب مسح أجرته رويترز ارتفع إنتاج أوبك من الخام 180 ألف برميل يومياً في أكتوبر، مدفوعاً بشكل رئيسي بالإنتاج من نيجيريا وأنجولا. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج النفط الخام المحلي في الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى قياسي شهري جديد في أغسطس عند 13.05 مليون برميل يومياً.
وقالت فيونا سينكوتا كبيرة محللي الأسواق المالية لدى سيتي إندكس «في حين أن المستجدات في الشرق الأوسط لم تؤثر بعد على النفط، مع تكثيف (عمليات) الغزو البري، فإن خطر انخراط إيران يزداد، مما يثير مخاوف مرتبطة بنقص الإمدادات».
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