النفط يصعد أكثر من دولار بضغط قلق الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار، أمس، مع تصاعد المخاوف من اتساع نطاق التوترات بالشرق الأوسط ما قد يؤثر في الإمدادات من المنطقة.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 1.32 دولار أو 1.5 % إلى 89.25 دولاراً للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 1.29 دولار بما يعادل 1.6 % إلى 84.50 دولاراً.

وعلى الرغم من أن الاضطرابات الجيوسياسية لم تؤثر بشكل مباشر على الإمدادات فقد زادت المخاوف من أن الصراع في قطاع غزة قد ينتشر ويعطل الإمدادات من منتج النفط الخام الرئيسي إيران. ويمكن أن تؤثر حرب أوسع نطاقاً أيضاً على الشحنات القادمة من المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، وغيرها من كبار المنتجين في الخليج. headtopics.com

ويتجه الخامان رغم ذلك صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع إذ تراجعت العلاوة المرتبطة بالمخاوف الجيوسياسية قليلاً عندما لم تتأثر إمدادات النفط من خارج نطاق منطقة الصراع المباشرة. وأبقى محللون من جولدمان ساكس توقعاتهم لسعر برنت في الربع الأول من 2024 عند 95 دولاراً للبرميل لكنهم أضافوا أن تراجع الصادرات الإيرانية قد يدفع الأسعار الأساسية للارتفاع بنحو 5 %.

وأشاروا في مذكرة إلى أن الأسعار قد تقفز بما يصل إلى 20 % في حالة تحقق الاحتمال الأقل ترجيحاً وهو تعطل التجارة عبر مضيق هرمز الذي يمر منه 17 % من إنتاج النفط العالمي. وقال محللون إن عمليات الخفض الطوعي للإنتاج من المملكة العربية السعودية وروسيا والتي ستظل سارية حتى نهاية العام دعمت الأسعار. headtopics.com

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