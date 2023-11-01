النظام الغذائي والانبعاثات | صحيفة الخليج

وتتضمن الاقتراحات عمليات تبادل سهلة مثل الاستعاضة عن لحم البقر بالدجاج أو اختيار الحليب النباتي بدلاً من منتجات الألبان. ووجد الباحثون أن تبني مثل هذه الخيارات عالمياً، سيخفض البصمة الكربونية الغذائية في الولايات المتحدة «بلد الدراسة» 35%.
وأشارت آنا جرومون الباحثة الرئيسية للدراسة: «يشعر الكثير من الناس بالقلق بشأن تغير المناخ، لكن التغيير الغذائي الشامل قد يكون صعباً، وبدلاً من ذلك، حددنا بدائل بسيطة وقابلة لتحقيق تغييرات صغيرة والتي لا يزال بإمكانها إحداث تأثير مفيد».
وقيّم الباحثون الآثار الصحية للتغييرات المقترحة باستخدام مؤشر الأكل الصحي التابع لوزارة الزراعة الأمريكية والذي يقيس مدى صحة الوجبات الغذائية، ووجدوا أن التغييرات تهدف إلى تحسين الجودة الغذائية الشاملة لجميع الفئات السكانية.
ولتحديد البدائل الغذائية السهلة التي يمكن أن يكون لها تأثير مناخي كبير، قام الباحثون بدمج البيانات المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالغذاء مع دراسة استقصائية كبيرة تمثيلية حول ما يأكله الناس في الولايات المتحدة.
وفي كل مجموعة من المجموعات الغذائية الأربع «البروتين، والأطباق المختلطة، ومنتجات الألبان والمشروبات» وحددوا الأطعمة التي تسهم بشكل غير متناسب في انبعاثات الغازات الدفيئة.
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