النظام الغذائي والانبعاثات | صحيفة الخليج

وتتضمن الاقتراحات عمليات تبادل سهلة مثل الاستعاضة عن لحم البقر بالدجاج أو اختيار الحليب النباتي بدلاً من منتجات الألبان. ووجد الباحثون أن تبني مثل هذه الخيارات عالمياً، سيخفض البصمة الكربونية الغذائية في الولايات المتحدة «بلد الدراسة» 35%.

وأشارت آنا جرومون الباحثة الرئيسية للدراسة: «يشعر الكثير من الناس بالقلق بشأن تغير المناخ، لكن التغيير الغذائي الشامل قد يكون صعباً، وبدلاً من ذلك، حددنا بدائل بسيطة وقابلة لتحقيق تغييرات صغيرة والتي لا يزال بإمكانها إحداث تأثير مفيد».

وقيّم الباحثون الآثار الصحية للتغييرات المقترحة باستخدام مؤشر الأكل الصحي التابع لوزارة الزراعة الأمريكية والذي يقيس مدى صحة الوجبات الغذائية، ووجدوا أن التغييرات تهدف إلى تحسين الجودة الغذائية الشاملة لجميع الفئات السكانية.

ولتحديد البدائل الغذائية السهلة التي يمكن أن يكون لها تأثير مناخي كبير، قام الباحثون بدمج البيانات المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالغذاء مع دراسة استقصائية كبيرة تمثيلية حول ما يأكله الناس في الولايات المتحدة.

وفي كل مجموعة من المجموعات الغذائية الأربع «البروتين، والأطباق المختلطة، ومنتجات الألبان والمشروبات» وحددوا الأطعمة التي تسهم بشكل غير متناسب في انبعاثات الغازات الدفيئة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: علي حصني يغازل فريقه المبعد عنه | صحيفة الخليجغازل علي حصني، لاعب فريق الشرطة العراقي الأول لكرة القدم الذي تم إبعاده من الفريق الأسبوع الماضي بسبب منشور على إحدى صفحاته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، فريقه بعد فوزه على ضيفه فريق كربلاء 2- 1...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: فينجر: لا أمل في مانشستر يونايتد | صحيفة الخليجأكد الفرنسي أرسين فينجر، مدرب أرسنال السـابق أن مانشــــستر يونايتد «لم يعد لديه أي أمل»، وذلك بعد الهزيمة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 100 مشروع تشارك في «الهاكاثون» 2023 | صحيفة الخليجكشف خالد المازمي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن إطلاق النسخة الثانية من هاكاثون الإمارات تبرمج

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: تعاون بين «اقتصادية وغرفة» الشارقة | صحيفة الخليجاستقبل حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وفداً من غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الشارقة.. بيت المثقفين العرب | صحيفة الخليجاتفق عدد من المثقفين والكُتّاب المصريين، على أن معرض الشارقة الدولي للكتاب يعد رائداً في دعم صناعة النشر العربية، وأحد أهم المعارض الدولية

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: إبراهيم الكوني.. الروائي المختلف | صحيفة الخليجباختيار هيئة الشارقة للكتاب الروائي الليبي إبراهيم الكوني، شخصية العام الثقافية لفعاليات الدورة ال42 من معرض الشارقة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕