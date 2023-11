النصر السعودي يسخر من واقعة رونالدو أمام الاتفاق بكأس الملك

وكان حكم الساحة ألغى هدفًا لفريق النصر في شباك الاتفاق سجله البرازيلي آندرسون تاليسكا، بعد العودة إلى تقنية الفيديو لوجود حالة تسلل على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تداخل في الكرة. وقرر حكم تقنية الفيديو أن موقف تاليسكا خلال تسجيل الهدف كان سليمًا، ولكن رونالدو تداخل في الكرة وهو في موقف تسلل قبل أن تصل الكرة لزميله البرازيلي، وخلال إعادة اللقطة عبر الشاشات، ظهر رونالدو في موقف متسلل ولكن كانت هناك عملية جذب للأسطورة البرتغالي من مدافع الاتفاق.

وكان الأمر المفاجئ في اللقطة، أن تقنية الفيديو خلال الإعادة عكست الأمر، حيث أظهرت رونالدو هو الذي يمسك بقميص مدافع الاتفاق، وليس كما جاء في الصورة الأصلية من المباراة. ونشر حساب النصر صورتين للواقعة للسخرية من التحكيم، الأولى من كاميرا الملعب والتي أظهرت عملية جذب رونالدو، بينما جاءت الصورة الثانية من تقنية الفيديو والتي أظهرت مخالفة على رونالدو.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: مباراة مشحونة في كأس السعودية.. رونالدو طلب تغيير الحكمجذب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار في مباراة فوز فريقه النصر على الاتفاق في ربع نهائي مسابقة كأس الملك بطلبه تغيير حكم المباراة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: تعليق ساخر من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبيةيبدو أن تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، لم ينل إعجاب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: ماني يمنح النصر الفوز على الاتفاق بعد مباراة صعبة بكأس ملك السعوديةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ماني ينقذ النصر في كأس السعودية.. وجيرارد رأى أسوأ تحكيم منذ 1997قاد الدولي السنغالي ساديو فريق النصر السعودي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على ضيفه الاتفاق في الأول بارك بهدف دون مقابل

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: حكم مباراة النصر والاتفاق يثير غضب رونالدوأثار حكم مباراة النصر والاتفاق السعوديين غضب البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، الثلاثاء.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مواجهة ثأرية بين النصر والاتفاق في كأس السعوديةيشهد ملعب الأول بارك الجامعي في الرياض الثلاثاء، مواجهة ثأرية بين النصر وضيفه الاتفاق ضمن ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي انطلق الاثنين، وسجل تأهل الهلال والفيصلي والخليج...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕