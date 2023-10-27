النصر يقلب الطاولة على شباب الأهلي | صحيفة الخليج

شباب الأهلي والنصر بدوري أدنوك لكرة القدم تصوير: (( هيثم الخاتم )) في دبي لحساب الجولة السادسة من المسابقة، وشهدت المجريات قمة الندية والإثارة وحالتي طرد من جانب شباب الأهلي.سجل لشباب الأهلي رينان (15)، وكارتابيا ( 41) ويحيى الغساني ( 50)، وللنصر غابياديني(23 ) وكيفن أندريس ( 60 ) وحسن حمزة بالخطأ في مرماه ( 66) إثر ركلة جزاء نفذها عادل تاعرابت.

كان شباب الأهلي الطرف الأفضل لعباً ونتيجة في الشوط الأول، وتحولت المجريات في الشوط الثاني الذي أكمله شباب الأهلي ب 9 لاعبين على اثر طرد لاعب وسطه الصربي لوكا في الدقيقة 53 ثم المدافع سالمين خميس بعد 3 دقائق من نزوله في الدقيقة 88.وترجم شباب الأهلي ضغطه إلى تقدم بهدف سجله رينان داسيلفا الذى ارتقى لركنية وحولها برأسية داخل الشباك النصراوية ( 15).

تحرر النصر من أسلوبه الدفاعي بعد استقبال الهدف وبادل شباب الأهلي الهجوم، وأدرك التعادل عن طريق الإيطالي مانولو غابياديني بتسديدة بيسراه استقرت داخل شباك حسن حمزة ( 23). عاد «الفرسان» لاستخدام سلاح الضغط الهجومي بمساندة لافتة من مدافعه الأيسر يوسف جابر الذي هدد مرمى النصر بتسديدة قوية كادت تعيد التقدم لفريقه. headtopics.com

وعاد جابر لينطلق من جهة اليسار ويمرر عرضية للأرجنتيني كارتابيا الذي استلم بمهارة عالية وهيأ الكرة لنفسه وسدد بيمناه داخل شباك النصر ( 41)،مستعيدا التقدم الشوط لأصحاب الأرض لينتهي الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي 2 -1.

عزز يحيى الغساني تقدم شباب الأهلي بتسجيله الهدف الثالث من صناعة الظهير الأيمن أحمد جميل الذي أهداه تمريرة وضعه بها في مواجهة الشباك ليودعها داخل المرمى ( 50). وطرد الحكم لاعب وسط شباب الأهلي لوكا لتدخله العنيف مع الكولومبي كيفن أندريس في كرة مشتركة ليحرم لوكا فريقه من جهوده ( 54).كان النقص العددي في صفوف «الفرسان» نقطة التحول وتمكن كيفن أندريس من تقليص الفارق بتسجيله الهدف الثاني للنصر بتسديدة رائعة بعد مراوغة ناجحة ( 60). headtopics.com

وأدرك «العميد» التعادل من ركلة جزاء سجل منها المغربي عادل تاعرابت بعدما اصطدمت كرته بحسن حمزة الذي أكملها بالخطأ في مرماه ( 66).

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