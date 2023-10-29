النصر «يجرح ويداوي» في جولة «البطاقات الحمراء»

كان المستوى الذي قدمه فريق النصر الأبرز خلال الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إذ غيّر تعادله 3-3 خارج ملعبه أمام شباب الأهلي مجرى صدارة المسابقة بطريقة غير متوقعة، بمنح الوصل فرصة تذوق الصدارة مؤقتاً لمدة يوم كامل بعد انتصاره على حتا بخماسية نظيفة، قبل أن تتحوّل الصدارة لاحقاً إلى العين بعد انتصاره على فريق الإمارات 3-1.

ومن المفارقات أن «العميد» نفسه كان قد غيّر مجرى الصدارة في الجولة الماضية، حين حقق انتصاراً مفاجئاً على العين 1-صفر، ومنحت تلك النتيجة الصدارة لجاره شباب الأهلي، رغم تعثره في مواجهة الجزيرة بالتعادل الإيجابي 1-1، ما جعل النصر «يجرح ويداوي» في جولتين.

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