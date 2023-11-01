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النصر يفتقد جهود عبدالله توريه 6 أسابيع

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يفتقد النصر جهود لاعبه الإيفواري عبدالله توريه لفترة لا تقل عن 6 أسابيع بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها في مباراة الديربي أمام شباب الأهلي، الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين.

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