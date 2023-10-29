النصر يجدد عقد حسين مهدي حتى 2028

أعلن نادي النصر، تجديد عقد حسين مهدي (24 عاماً)، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لـ 4 مواسم إضافية، وحتى 2028، ويأتي التجديد في إطار خطة النادي لتحقيق الاستقرار، والحفاظ على لاعبيه المميزين. ويغيب حسين مهدي عن تشكيلة النصر في الموسم الحالي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مارس الماضي، ويخضع حالياً لبرنامج تأهيلي، ومن المنتظر أن يعود إلى الملاعب في الدور الثاني للدوري.

وكان حسين مهدي شارك في الموسم الماضي في 12 مباراة مع النصر قبل أن يتعرض للاصابة في الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين أمام فريق العين.

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