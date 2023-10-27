النتائج السلبية تحاصر المدرب سانتو واتحاد جدة

ومع كل تعثر تشير أصابع الاتهام إلى المدرب البرتغالي نونو سانتو أولاً وبعض اللاعبين ثانياً، خاصة أن الفريق الذي تنتظره المشاركة في كأس العالم للأندية في جدة شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل ليس على ما يرام فردياً وجماعياً.

وجاء التعادل الأخير أمام الحزم صاحب المركز قبل الأخير في الدوري بنتيجة 2-2 مخيباً لجميع المكونات الفنية، وعلى الرغم من مشاركة الفرنسي كريم بنزيمة وتسجيله هدفاً وصناعة آخر، فإن الفريق لم يحافظ على تقدمه، ليلحق الحزم بالتعادل في الدقيقة 86.

وعبر المدرب سانتو عن خيبة أمله بعد المباراة التي وصفها بالسيئة من جانب فريقه، ورداً على صافرات استهجان الجماهير تجاهه بعد صافرة النهاية رد خلال المؤتمر الصحفي «استغرب ردة الفعل الجماهيرية، لكنني لا أملك الرد على ذلك، فالمشجع دائماً يريد الفوز ونحن كذلك، الأداء كان سيئاً بشكل عام، وسأعود إلى بيتي ونفكر بما يجب عمله للمباريات القادمة». headtopics.com

وكان الاتحاد قد خسر من غريمه الأهلي 0-1 وتعادل مع التعاون 1-1 والحزم 2-2 في آخر 3 مباريات في الدوري، ليفقد 7 نقاط من 9، ويصبح رصيده 21 نقطة في المركز الخامس، وإذا فاز الفتح بمباراته القادمة سيتراجع الفريق إلى المركز السادس.

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