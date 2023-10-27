المهام الخاصة بشرطة أبوظبي بطلاً لمسابقة للياقة والتحدي للرجال

أبوظبي في 27 أكتوبر / وام / فاز فريق قطاع المهام الخاصة بالمركز الأول في مسابقة اللياقة والتحدي للرجال بالمجموع العام ضمن درع مدير عام شرطة أبوظبي للموسم الرياضي السادس 2023-2024،والتي أقيمت على شاطئ الحديريات في أبوظبي ونادي أبوظبي للكريكت بمشاركة 42 لاعباً من مختلف القطاعات الشرطية ، وأحرز قطاع الأمن الجنائي المركز الثاني، وحصلت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية على المركز الثالث.

وتوج العميد محمد ضاحي الحميري نائب مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي الفائزين ، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتنظيم مثل هذه الرياضات و المنافسات بين منتسبيها لتنمية مواهبهم الرياضية ورفع لياقتهم البدنية .

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