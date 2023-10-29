الموظّفون الأمريكيون يستغلون القوة التفاوضية لرفع سقف المطالب

يستفيد الموظفون الأمريكيون منذ أشهر من القوة التفاوضية التي يوفّرها لهم انخفاض معدّلات البطالة للمطالبة بشروط وظروف أفضل، في سياقٍ يتّسم بارتفاع معدلات التضخم.

تتابع سوزان شورمان: «في الولايات المتحدة، يتخلّف الموظفون العاديون والعمّال عن الركب، فقد بقيَت أجورهم مستقرّة منذ عقود؛ لأنّ القدرة على المساومة كانت إلى جانب أصحاب العمل». توضح شورمان، أنّه عندما يرى الموظفون ما تحصل عليه النقابات، يسعون للقيام بالأمر ذاته، ويقبل أحياناً أصحاب العمل مطالبهم لتجنّب إنشاء نقابة. وفي السياق، يبدو نطاق الطلبات واسعاً، ويتمحور حول رواتب أفضل وضمانات للمستقبل واهتمام أكبر بالسلامة...عدد أيام التوقّف عن العمل يقفز إلى 4,1 مليون في أغسطس

وكانت المؤسسة قد رفعت أسعار فائدتها 11 مرة منذ آذار/مارس 2022، في إطار سعيها ل«خفض التضخم بشكل مستدام» نحو 2%. وكان 3,7% في أيلول/سبتمبر (9,1% في حزيران/يونيو 2022، وهو رقم قياسي منذ أربعة عقود). ويؤدّي هذا المستوى إلى تآكل القدرة الشرائية لدى الأمريكيين، الذين يواجهون أيضاً تداعيات ارتفاع معدل الفائدة الفيدرالية إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2001 (5,25% و5,50%). headtopics.com

من جهة أخرى، تشير شورمان إلى أنّ الوضع «خاص» في قطاع صناعة السيارات؛ حيث بدأ الإضراب في أيلول/سبتمبر في شركات «فورد» و«ستيلانتس» و«جنرال موتورز». ووفقاً لمجموعة أندرسون الاقتصادية، التي تُعتبر «فورد» و«جنرال موتورز» من عملائها، فإنّ الأسابيع الخمسة الأولى من الإضراب كلّفت الاقتصاد الأمريكي أكثر من 9,3 مليار دولار. وتقول شورمان: «لقد فوجئنا جميعاً (بهذه الاستراتيجية). ولكن يبدو أنّها ناجحة، فقد باتوا يطرحون المزيد من المطالب على الطاولة مقارنة بالشهر الماضي».

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي شارك في اعتصام خارج مصنع «جنرال موتورز» في أواخر أيلول/سبتمبر، على الفور بالاتفاقية «التاريخية». وفعل الشيء نفسه في تموز/يوليو، تعقيباً على اتفاق مع شركة «يو بي إس»، أدّى إلى تجنّب إضراب كانت ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الأمريكي. headtopics.com

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