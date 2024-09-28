المنظمات الخيرية ليست هدفا للادعاءات الكاذبة: رد الهلال الأحمر الإماراتي على الاتهامات

«أسهم الهلال الأحمر الإماراتي منذ تأسيسه في عام 1983، في تقديم الدعم الإغاثي والعمل بشكل متواصل وعاجل في أوقات الأزمات، حيث قدم مساعدات إنسانية ملحة للتخفيف من معاناة ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مؤخراً في قطاع غزة.

ومن المؤسف أن الجهود الإنسانية والخيرية للهلال الأحمر الإماراتي قد تتعرض لمثل هذه الادعاءات الكاذبة أو المسيسة. وتتمثل مهمة المستشفى في دعم الأشخاص الأكثر ضعفا، وقد عالج حتى الآن نحو 8808 سودانياً و19658 تشادياً، بالإضافة إلى إجراء 550 عملية جراحية. وكما هو الحال مع جميع العاملين الطبيين في جميع أنحاء العالم، وكما هو منصوص عليه في القانون الإنساني الدولي، فإن الهلال الأحمر ملزم أخلاقياً بتقديم الرعاية الطبية لأي شخص وكل من يحتاج إليها، بما يقتصر على الاحتياجات الطبية فقطوتؤكد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي رفضها الشديد لهذه الادعاءات التي تفيد بأنها رفضت طلبات الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للدخول إلى مستشفى أمدجراس.

الهلال الاحمر الاماراتي ادعاءات كاذبة المستشفى الميداني أمدجراس عمل إنساني

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