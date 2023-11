الملتقى الأول لاتحاد مجالس الشباب يواكب استعدادات «كوب28»

وشارك في الملتقى كافة مجالس الشباب التابعة لمختلف شركاء بلدية دبي في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة، وتشمل مجلس شباب دبي، ومجلس شباب إينوك، ومجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، ومجلس شباب هيئة دبي للثقافة، ومجلس شباب الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، إلى جانب مجلس الشباب في بلدية دبي.

ويأتي الملتقى في إطار جهود البلدية للمساهمة في تحقيق توجهات إمارة دبي ودولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على مستوى كافة القطاعات، وتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مسيرة العمل من أجل المناخ، بما يتماشى مع أهداف عام الاستدامة 2023، ومستهدفات الوصول للحياد المناخي 2050.

وتناولت جلسات الملتقى مجموعة من النقاشات المفتوحة حول تفاقم تأثيرات التغير المناخي على البيئة والصحة العامة بشكل عام، ومسيرة عمل الإمارات على المستويين المحلي والعالمي، ودعمها لتوجهات تحول الطاقة العالمية وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري وسلوكيات ومتطلبات الاستدامة.

وتم مناقشة الدور الحالي للشباب في دعم مسيرة العمل المناخي، وطبيعة المشاركة المطلوبة مستقبلاً في تعزيز جهود الوصول للحياد المناخي، وأبرز التحديات التي تواجههم والآليات والحلول المطلوبة للتغلب عليها وضمان تعزيز دورهم القيادي في تحقيق الاستدامة.

وتطرقت الجلسات إلى مواضيع متنوعة مثل تنشئة جيل واعٍ بالاستدامة، وكيفية تحفيز الشباب للمشاركة في الأجندة الوطنية للاستدامة، ودور مجالس الشباب في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة.

