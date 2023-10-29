المهر 'عياش' يتوّج بلقب 'الجاهلي' في انطلاقة الموسم الجديد لسباقات الخيول

العين في 29 أكتوبر / وام / فاز المهر "عياش" لـ"ياس للسباقات"، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بلقب سباق "الجاهلي" مع انطلاقة فعاليات الموسم الجديد لسباقات الخيل 2023-2024.وأحرز "عياش" بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، جائزة الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، والبالغة 70 ألف درهم، حيث قطع السباق في 1:53:17 دقيقة.

وتوّج "الحبي" لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة ريان كوارتولو، بسباق كأس "الوثبة ستاليونز" لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجوائزه 70 ألف درهم، مسجلا 1:38:85 دقيقة.وحقق "كاناي دو فاوست" لفاتن أحمد رشاد مناصرة، بإشراف عادل مشاحي، وقيادة ساندرو بايفا، جائزة سباق الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب "القطارة"، وجائزته 70 ألف درهم، مسجلا 1:37:88 دقيقة.

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