المنطقة الحرة بالحمرية توقع اتفاقية تأجير مركز لوجستي لـ'أمازون الإمارات'

وتأتي الاتفاقية المبرمة تماشياً مع رؤية المنطقة الحرة بالحمرية الهادفة لتعزيز النمو والابتكار الاقتصادي في المنطقة وتعكس التزام أمازون وسعيها المستمرلتعزيز وجودها في جميع أنحاء الدولة.

وأعرب الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة عن سعادته بهذا التعاون مؤكداً أن المنطقة الحرة بالحمرية ترحب باتفاقية التعاون مع أمازون والتي تجسد التزام الهيئة الراسخ وحرصها على بناء بيئة اقتصادية مثالية تعزز من فرص نمو وتطور الشركات على الصعيدين المحلي والدولي إضافة الى القيمة المضافة التي توفرها الهيئة للمستثمرين والشركات العالمية المتخصصة والتي تجعل من إمارة الشارقة الوجهة الأبرز لتأسيس الأعمال والتوسع نحو أسواق واعدة.

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