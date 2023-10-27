المنطقة العربية تشهد خسوفا جزئيا للقمر مساء غد

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير المركز في بيان اليوم : " يبدأ القمر دخول منطقة شبه الظل في الساعة 06:01 مساء بتوقيت غرينتش (10:01) مساء توقيت الإمارات (09:01) مساء توقيت السعودية والأردن (08:01) مساء بتوقيت القاهرة ولا يكون الخسوف حينها ملاحظا بالعين المجردة.

وأوضح أنه عادة لا يلاحظ الراصد أي اختلاف على لمعان القمر في أول وآخر 30-45 دقيقة من الخسوف لأن القمر يكون وقتها في منطقة شبه الظل ولا تكون الأرض قد حجبت قدرا كافيا من أشعة الشمس يمكن ملاحظته بالعين المجردة.. وفي بداية الخسوف يلاحظ خفوت إضاءة القمر من الناحية الشرقية من قرصه (يسار القرص) أما عند ذروة الخسوف سيبدو القمر البدر على هيئة قرص شاحب اللون من الجهة الجنوبية مع اختفاء جزء يسير منه من الأسفل.

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