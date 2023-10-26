المملكة المتحدة تلغي سقف مكافآت المصرفيين

أعلنت المملكة المتحدة أنها بصدد إلغاء الحد الأقصى لمكافآت المصرفيين؛ أحد موروثات الاتحاد الأوروبي، كجزء من مساعيها بعد الخروج من الاتحاد، لتعزيز جاذبية لندن كعاصمة مالية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مشاورات هذا العام، حول ما إذا كان سيتم إلغاء قاعدة تم فرضها عام 2014، تقصر المكافآت على ضعف الأجر الأساسي لموظفي البنوك ومؤسسات البناء وشركات الاستثمار.

وقد اعترض كبار خبراء السياسات المالية في المملكة المتحدة ضد هذا القيد، عندما بدأ تنفيذه، ومنذ مغادرة الاتحاد الأوروبي، قالت الحكومة إن إزالته ستزيد من القدرة التنافسية للمدينة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من خلال جعل لندن مكاناً أكثر جاذبية للمصارف لاتخاذها مقراً لموظفيها.

وفي تقرير لها، ذكرت هيئة التنظيم الاحترازية التابعة لبنك إنجلترا، والتي أجرت المشاورات مع هيئة السلوك المالي، أن سقف المكافآت لا يتم فرضه بشكل روتيني في المراكز المالية الدولية الرائدة الأخرى خارج الاتحاد الأوروبي، وأضافت الهيئة أن الحد الأقصى تم تحديده كعامل للحد من انتقال العمالة، وأن التغيير من شأنه أن يعزز الاستقرار المالي، من خلال السماح للشركات بتخفيض الأجور بشكل أسرع خلال فترات الركود. headtopics.com

وتسري القواعد الجديدة اعتباراً من 31 أكتوبر، وتطبق اعتباراً من السنة المالية الحالية. وقد علقت آن سامون، الشريكة في شركة المحاماة «بينسنت ماسونز»، بأن الموظفين الذين تمت زيادة أجورهم الأساسية عند تطبيق الحد الأقصى للمكافآت «سيكون لهم الحق بموجب عقودهم في الحصول على الرواتب الأعلى، وبالتالي، سيتخلون فقط عما يُعرض عليهم كبعض الحوافز».

وقد رحب المسؤولون الماليون بتحفظ بإعلان المستشار السابق كواسي كوارتينج، في سبتمبر الماضي، بأن المملكة المتحدة ستلغي هذا الإجراء، خوفاً من رد فعل شعبي عنيف، حيث إنهم عارضوا في الأصل الحد الأقصى للمكافآت، لأنه أجبرهم على رفع الأجور الثابتة للاحتفاظ بالموظفين. headtopics.com

وعندما طُرحت فكرة إلغاء الحد الأقصى في يونيو من العام الماضي، قال زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، إن خطة المحافظين تتمثل في «زيادة أجور المصرفيين، وتخفيض أجور أطقم التمريض بالأحياء».

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