المقابلات المباشرة أفضل من «الافتراضية»

وجد بحث جديد أجراه باحثون أمريكيون في جامعة ييل، بولاية كنيتيكت، باستخدام أدوات تصوير متطورة، أن نشاط الدماغ للأشخاص أثناء المقابلات الافتراضية يبدو مختلفاً عن نشاطه عند إجراء المقابلات الشخصية المباشرة.

وقالت جوي هيرش، أستاذة الطب النفسي، في الجامعة، الباحثة الرئيسية في الدراسة: «تكون الأنظمة الاجتماعية للدماغ البشري أكثر نشاطاً خلال المقابلات الشخصية المباشرة، وإن المقابلات الافتراضية، ضعيفة نسبياً عند مقارنتها بالمقابلات المباشرة».

وأضافت: «تضمنت معظم الأبحاث السابقة التي تستخدم أدوات التصوير لتتبع نشاط الدماغ أفراداً، بدلاً من أزواج في البيئات الطبيعية، ولاحظ الباحثون أن الدماغ يتمكن من معالجة إشارات الوجه بدقة أعلى أثناء المقابلات المباشرة». headtopics.com

في هذه الدراسة، التي سجلت استجابات النظام العصبي في المقابلتين، ارتبطت زيادة الإشارات العصبية بين المشاركين في المقابلات المباشرة بزيادة وقت الانتباه، واتساع حدقة العين، مما يشير إلى زيادة الإثارة في الدماغ، فضلاً عن زيادة قدرة نشاط موجة الدماغ، فضلاً عن النشاط العصبي الأكثر تنسيقاً بين أدمغة الأشخاص.

وأوضحت جوي هيرش: «تبدو التفاعلات الاجتماعية الديناميكية والطبيعية التي تحدث تلقائياً أثناء التواصل الشخصي أقل وضوحاً أو غائبة أثناء المقابلات الافتراضية، حيث إن التواصل المباشر مهم للسلوكيات الاجتماعية الطبيعية للبشر، وإن تمثيل الوجوه عبر الإنترنت، باستخدام التكنولوجيا الحالية، لا يتميز بنفس «الوصول المميز» إلى الدوائر العصبية الاجتماعية في الدماغ التي تعتبر نموذجية للشيء الحقيقي». headtopics.com

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