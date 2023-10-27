المخاطر الصحية لقلة النوم.. العواقب أكبر من الصداع والتعب

الحفاظ على بيئة هادئة يساعد على الاسترخاء والنوم. أرشيفيةتنطوي قلة النوم على مخاطر صحية عديدة تتمثل في التعب والإرهاق أثناء النهار، والصداع، وضعف التركيز، وتراجع القدرة على بذل المجهود، وبطء ردة الفعل؛ وفق الجمعية الألمانية لأبحاث النوم وطب النوم.

كما أن قلة النوم ترفع خطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري، وكذلك الأمراض النفسية مثل الاكتئاب. وأضافت الجمعية الألمانية أن مقدار النوم، الذي يحتاج إليه الجسم ليجدد نشاطه وطاقته، يختلف من شخص إلى آخر، مشيرة إلى أن معدل النوم الصحي يتراوح بين ست وثماني ساعات.- حافظ على بيئة نوم هادئة؛ إذ ينبغي إطفاء التلفاز والهاتف الذكي واللاب توب قبل ساعات قليلة من الذهاب إلى الفراش.

- قم بتهوية غرفة النوم قبل الذهاب إلى الفراش، وتأكد من أن درجة حرارة الغرفة مريحة، علماً بأن درجة حرارة الغرفة الثابتة البالغة 18 درجة مئوية تساعد على النوم.- لا تمارس الرياضة قبل الذهاب إلى الفراش مباشرة؛ لأن الرياضة تنشط الجسم، وبالتالي يصعب على الكثير من الأشخاص النوم. headtopics.com

- تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة والشاي الأسود في المساء؛ لأن هذه المشروبات لها تأثير منبه ومحفز، وبالتالي يمكن أن تعيق النوم أو الاستمرار في النوم. - يؤثر مسار اليوم على جودة النوم؛ إذ يساعد قضاء نصف ساعة في الشمس في الصباح على إيقاف إنتاج هرمون النوم «الميلاتونين»، كما أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة نصف ساعة بعد الظهر تساعد على النوم لاحقاً وتزيد من مقدار النوم العميق.• ينبغي تجنب القيام بالأشياء التي تزعجك أو تضغط عليك قبل النوم مباشرة.

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