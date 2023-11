المستشفى الميداني الإماراتي في تشاد يقدم خدماته الطبية لأكثر من 12367 حالة منذ افتتاحه

و كان المستشفي الميداني قد أنشىء بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ويعمل بتعاون مشترك بين ثلاث مؤسسات إنسانية في الدولة، وهي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية و بالتنسيق مع مكتب المساعدات الإماراتية، وذلك في إطار الدعم الإنساني والإغاثي والطبي المقدم من دولة الإمارات للأشقاء السودانيين المتضررين من الأوضاع الحالية في بلادهم ،ودعماً لجمهورية...

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: الفريق الإنساني الإماراتي في تشاد يدشن ثاني بئر جوفية في أم جرسأم جرس في 30 أكتوبر / وام / دشن الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد في مدينة أم جرس التشادية، عملية التشغيل النهائية للبئر الجوفية الثانية، ضمن مشروعه الإنساني لحفر عدد من الآبار الجوفية لتوفير المياه الصالحة للشرب لسكان القرى والبلدات التابعة للمدينة ، وذلك ضمن جهود الفريق الرامية لتحسين الظروف المعيشية لأهالي المنطقة.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: الفريق الإنساني الإماراتي في تشاد يدشن ثاني بئر جوفية في أم جرسموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: الفريق الإنساني الإماراتي في تشاد يدشن ثاني بئر جوفية في «أم جرس»تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: لعنة الإضراب العمالي تلاحق أعمال «ستيلانتس» في كندادعت نقابة عمال السيارات المتحدة الكندية إلى إضراب وطني لأكثر من 8200 من عمال شركة صناعة السيارات «ستيلانتس»، في وقت مبكر من صباح الاثنين...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الفريق الإنساني الإماراتي يدشن ثاني بئر جوفية في أم جرس التشاديةدشن الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد في مدينة أم جرس التشادية، عملية التشغيل النهائية للبئر الجوفية الثانيةrn

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق 17 نوفمبر- المهرجان يسهم في تعزيز الاهتمام بالموروث الإماراتي وتعريف الأجيال به.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕