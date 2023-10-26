المرر يحضر حفل السفارة التركية بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية

حضر خليفة شاهين المرر، وزير دولة، حفل الاستقبال الذي أقامه توجاي تونشير، سفير الجمهورية التركية، بمناسبة الذكرى ال 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، عبد العزيز علي راشد النيادي، نائب مدير إدارة شؤون غرب آسيا في وزارة الخارجية، إلى جانب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة.

وفي كلمة له بهذه المناسبة قال السفير التركي، إن العلاقات بين الإمارات وتركيا تشهد تطوراً مستمراً في العديد من القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن هذا التطور يعكس حرص قيادتي البلدين على تطوير العمل المشترك، والتطلع إلى المزيد من فرص التعاون الثنائي، بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين وشعبيهما الصديقين. headtopics.com

ووصف السفير التركي هذا العام بالاستثنائي خاصة بعد توقيع 27 اتفاقية بما في ذلك الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. وقال: «نحتفل في هذا العام بالذكرى ال 50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وتركيا، ونأمل في المزيد من التطور والتعاون بين بلدينا في جميع المجالات».

وخلال الحفل قدمت فرقة «نار أناضوليا» المشهورة في تركيا عرضًا من التراث التركي على مسرح فندق قصر الإمارات. (وام)

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